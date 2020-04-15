ЦИК перечислит часть зарплат на помощь волонтерам-медикам

15.04.2020, 12:30, Новости дня

Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Элла Памфилова сообщила, что члены комиссии приняли решение перечислить часть средств из своей месячной заработной платы на помощь волонтерам-медикам в условиях распространения коронавируса.

«По поводу нашего скромного, но такого истинного и сердечного вклада в борьбу с той ситуацией, которая есть… Я благодарю всех коллег из регионов, кто откликнулся и поддержал нашу инициативу перечислить не менее четверти зарплаты на благие дела. Мы, члены ЦИК, определились и считаем, что мы направим наши с вами средства волонтерам, в первую очередь, волонтерам-медикам», – цитирует Памфилову ТАСС.

Она добавила, что волонтеры-медики «абсолютно адресно занимаются помощью самым незащищенным и одиноким людям».

«На лекарства, на продукты, на самое необходимое, что требуется. Пусть наши средства пойдут именно на это», – добавила глава ЦИК.

По ее словам, ЦИК также прорабатывает варианты поддержки добровольцев и волонтеров, которые решили на себе испытывать новые вакцины от коронавируса.

«Сейчас не только людям непросто, но и братьям нашим меньшим. Уменьшилась помощь бездомным собакам, кошкам. Поэтому я решила тоже свою месячную пенсию перечислить в один из приютов для кошек и собак. Пусть такой скромный вклад. Как акт гуманизма тоже считаю важным для себя», – подчеркнула Памфилова.

В РФ за сутки зарегистрировано 3 тыс. 388 новых случаев заражения коронавирусом (2 тыс. 774 за предыдущие сутки). Наибольшее число новых вирус-положительных пациентов зарегистрировано в Москве – 1 тыс. 774 человека, в Подмосковье – 272, в Мурманской области – 137. Всего в стране зарегистрировано 24 тыс. 490 заболевших в 84 регионах.

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