 

“Пластика и развод с Галкиным”: В Сети рассказали о наиболее резонансных слухах и фактах из жизни Пугачевой

15.04.2020, 12:30, Разное

Популярнейшая певица последних десятилетий Алла Пугачева 15 апреля отмечает свой день рождения. К памятной дате знаменитости интернет-изданиями были подобраны наиболее резонансные факты из её жизни, а также некоторые неподтвержденные слухи.
Очевидно, наибольший резонанс среди телезрителей и пользователей Сети вызывает вопрос, каким образом 71-летней Примадонне удается выглядеть так молодо. Неоднократно многие подозревали певицу в огромном количестве пластических операций и глобальных косметических медицинских вмешательствах. Одно время даже существовала версия, что на самом деле исполнительницы уже давно нет в живых, а её “роль” исполняет более молодая актриса-двойник. Правду Алла Пугачева открыла в одном из интервью, рассказав, что самой “глобальной” операцией для неё было оперативное вмешательство накануне юбилейного концерта, но связано оно было с голосовыми связками. Что же касается внешности, то поп-звезда упомянула о нескольких пластических операциях, которые, впрочем, были очень небольшими и несущественными. В свою очередь, свое похудение она объясняет довольно печальной причиной: у певицы был диагностирован диабет.

Тем не менее, стремление Аллы Пугачевой выглядеть очень молодо любители её таланта в немалой мере связывают с наличием у неё более молодых мужей: в свое время – певца Филиппа Киркорова, а в последние восемь лет – известного комика Максима Галкина. К слову, около двух лет назад Сеть облетел слух о готовящемся разводе звездной пары, однако в итоге он оказался фейком. Супруги счастливы вместе и воспитывают замечательных двойняшек Лизу и Гарри, появившихся на свет 18 сентября 2013 года. Примечательно, что вынашивала малышей суррогатная мать, но их биологическими родителями являются Пугачева и Галкин.



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