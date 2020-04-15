Предсказано падение мирового спроса на нефть до уровня 1995 года

15.04.2020, 12:16, Новости дня

Международное энергетическое агентство (МЭА) ожидает, что глобальный спрос на нефть в апреле упадет в годовом выражении на 29 млн баррелей в сутки, до минимума с 1995 года, говорится в апрельском докладе агентства.

МЭА пишет, что «спрос в апреле упадет на 29 млн баррелей в день в годовом выражении, до уровня, который в последний раз наблюдался в 1995 году», передает РИА «Новости».

Таким образом, мировой спрос на нефть в апреле составит 70,4 млн баррелей в сутки.

Агентство предупреждает, что сокращение добычи производителями не сможет полностью компенсировать такое падение, передает Reuters.

«Однако достижения минувшей недели – это солидный старт», – отметили в МЭА.

В воскресенье состоялось новое заседание ОПЕК+. Все 23 страны-участницы договорились о сокращении добычи нефти, после чего лидеры России, США и Саудовской Аравии провели телефонный разговор, подтвердив вступление в силу договоренностей.

Саудовская Аравия сообщила, что страны ОПЕК+ сократят добычу почти на 12,5 млн баррелей в сутки от уровня апреля, а в ОПЕК+ спрогнозировали общемировое сокращение добычи нефти на 19 млн баррелей в сутки, учитывая США, Канаду, Норвегию.

В Кремле заявили, что сделка ОПЕК+ помогла избежать скатывания ситуации на рынках к хаосу.

Также сообщалось, что после заключения сделки ОПЕК+ Саудовская Аравия приняла решение увеличить скидки на нефть для азиатского рынка. Эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков оценил это решение в комментарии газете ВЗГЛЯД.