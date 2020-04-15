Марина Зудина дала откровенное интервью Константину Богомолову в его новой программе “Коронный выход”

15.04.2020, 12:15, Разное

Без работы Павел Табаков остался здолго до объявления пандемии, еще в начале театрального сезона.

Я перестал играть в театре. Должен быть ввод в состав, но мне о нем никто не сказал. Я посчитал, что если ко мне такое отношение, то я лучше не буду в это ввязываться. Я немножко гордый, – сказал на одном из YouTube-шоу тогда сам Павел.

Марина Зудина и Павел Табаков

По признанию Марины Зудиной, после смерти Олега Павловича (это случилось два года назад, 12 марта 2018-го) круг общения знаменитой семьи заметно сузился. Во “втором доме” – МХТ им. Чехова – они стали практически чужими. После того как из театра пришлось уйти сыну Табакова, его дочь, 14-летняя Маша, тоже не горит желанием бывать в любимом МХТ.

Последние два года были самыми тяжелыми в моей жизни, но теперь я будто заново учусь ходить, – говорит Марина Зудина. – И я горда тем, что мы смогли пройти этот тяжелый период с высоко поднятой головой, без помощи алкоголя и антидепрессантов. Не унижаясь и не торгуя ничем…

Сложная ситуация с “мягким отстранением” сына от репетиций и его уход из труппы МХТ не может не волновать актрису, которая много лет была замужем за человеком, руководившим прославленным театром.

Олег Павлович много помогал ученикам, и я считаю, что его сын мог бы рассчитывать хотя бы на человеческий разговор, – сказала Марина Зудина.

Несмотря на сложную ситуацию в мире, семья именно сейчас смогла оправиться от личной драмы и позволить себе радоваться. Профессиональная состоятельность Павла Табакова после премьеры сериала “Колл-центр” – вне всяких сомнений.

У этого парня большое будущее. Один театр его потерял, но другому театру хорошо, потому что освободился отличный артист, – сказал в ходе шоу “Коронный выход” Константин Богомолов.

Карьера самой Марины Зудиной вышла на новый уровень, сегодня она невероятно востребована.

После премьеры “Содержанок” я получила много откликов: “Мы открыли вас для себя”. Я заново осваиваю профессию, пробую играть иначе, знакомлюсь с собой, – говорит она.

А Маша Табакова, которая переживает вынужденную изоляцию на даче у друзей, делает успехив в учебе.

“Коронный выход” – проект видеосервиса START и Театра на Малой Бронной, в рамках которого режиссер Константин Богомолов побеседует с Никитой Ефремовым, Любовью Аксеновой, Мариной Зудиной, Владимиром Мишуковым, Ириной Старшенбаум и другими актерами. Новые выпуски можно посмотреть на START.