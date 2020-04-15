Александр Гудков женится: телеведущий рассказал Ксении Собчак о скорой свадьбе

15.04.2020, 12:15, Разное

Большинству известно, что Александр Гудков, он же Гудок, пишет сценарии для шоу Ивана Урганта, довел Филиппа Киркорова и Николая Баскова до “Ибицы”, собрал лучших девчонок в Comedy Woman и бесстыдно “отжигает” в “Лиге плохих шуток”. Но вот о его личной жизни ходят только легенды и слухи. Сам Александр их никак не комментирует, в том числе не отрицает и не подтверждает слухи о своей нетрадиционной ориентации. Наконец он первые приоткрыл завесу тайны в интервью Ксении Собчак: несколько минут назад на YouTube вышла вторая часть выпуска “Осторожно, Собчак!” с ним в главной роли, в котором Александр рассказал, что вскоре женится.

Тот редкий случай, когда вторая часть лучше первой!!!! Спойлер: как только закончится карантин, Гудков…. женится!!!! Спасибо за суперинтервью, которое никак не хотелось сокращать, – написала Собчак в Instagram.

Александр Гудков в съемке HELLO!

Итак, на вопрос, влюблен ли он, Гудков поначалу пытался ответить уклончиво: “Да нормально у меня все”. Но Собчак такой ответ не устроил и она спросил прямо – да или нет.

Да, влюблен. Жестко! У меня есть отношения.

Собчак отметила, что Гудков очень неохотно отвечает на вопросы о личной жизни, и он объяснил почему:

Да, потому что я сделаю все для того, чтобы человеку было хорошо, и я защищаю, как мамочка, как кукушка-наседка этого человека.

Далее Собчак прямо объявила о том, что Гудков собирается жениться, и спросила, как он будет делать предложение:

Все уже прошло, в нашем случае нужно было просто сказать и все: “Давай поженимся”. Уже все сказано.

Ксения бурно отреагировала на признание о состоявшейся помолвке. Оказалось, что предложение Александр сделал своей возлюбленной еще полгода назад. Свадьбы, по его признанию, пока не будет (оно и понятно, карантин же), они ждут лета и не хотят пышной церемонии, но какие-либо другие детали он сообщать отказался. Ксения лишь добилась информации про обручальное кольцо. “Оно ровное, без всего, металлического цвета”, – только и согласился выдать Александр.

Также доступна первая часть интервью: