Премьеру смартфона Meizu 17 перенесли

15.04.2020, 12:10, Новости дня

В Сети объявили особенности нового флагмана Meizu 17, премьера которого состоится 17 апреля.

Известно, что аппарат получит модем, поддерживающий сети пятого поколения. Кроме того, новинка также получит 6,5-дюймовый дисплей с частотой 90 гц. За производительность аппарат отвечает мощный чип Snapdragon 865 с 12 гигабайтами оперативной памяти. Смартфон имеет качественную камеру с главным датчиком 64 мегапикселя.

Емкость батареи устройства составляет 4500 мАч. За устройство с 256 гигабайтами встроенной памяти ценник составляет 660 долларов, тогда как в версии с 6 гигабайтами ОЗУ и 128 гигабайтами постоянной памяти цена снизится до 560 долларов. Остальные достоинства и особенности нового флагманского смартфона Meizu 17 озвучат во время официальной презентации.