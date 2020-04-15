 

Премьеру смартфона Meizu 17 перенесли

15.04.2020, 12:10, Новости дня

В Сети объявили особенности нового флагмана Meizu 17, премьера которого состоится 17 апреля.

Известно, что аппарат получит модем, поддерживающий сети пятого поколения. Кроме того, новинка также получит 6,5-дюймовый дисплей с частотой 90 гц. За производительность аппарат отвечает мощный чип Snapdragon 865 с 12 гигабайтами оперативной памяти. Смартфон имеет качественную камеру с главным датчиком 64 мегапикселя.

Емкость батареи устройства составляет 4500 мАч. За устройство с 256 гигабайтами встроенной памяти ценник составляет 660 долларов, тогда как в версии с 6 гигабайтами ОЗУ и 128 гигабайтами постоянной памяти цена снизится до 560 долларов. Остальные достоинства и особенности нового флагманского смартфона Meizu 17 озвучат во время официальной презентации.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.03 / Стало известно о гибели российского военного в ДТП в Сирии

03.04 / Для всех учащихся Самарской области продлен карантин

10.02 / Суд признал незаконным увольнение Ройтбурда с должности директора Одесского худмузея, облсовет готовит апелляцию

14.02 / Рубль вырос к доллару и евро

13.02 / Законопроект о “гаражной амнистии” внесен в правительство России

02.02 / Сергей Давидис: политические репрессии в России базируются на законодательстве

18.02 / В сети показали фото флагмана Huawei P40 Pro в черном цвете

22.02 / Стелу «Крылья Победы» осквернили в Одессе

07.02 / Пассажирский авиалайнер оказался в зоне обстрела ПВО Сирии под Дамаском

10.04 / Курская область: коронавирус – не помеха завершения посевной в срок

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска