Компания Xiaomi снизила цены на смартфоны Xiaomi и Redmi в России

15.04.2020, 12:10, Новости дня

Китайская компания Xiaomi сообщила о существенном снижении цен на свои устройства в России.

В частности, представители бренда анонсировали фирменный фестиваль Mi Fan Festival 2020, который, согласно которому можно приобрести новые смартфоны со скидкой до 4500 рублей. Кроме того, клиентам также предоставляются купоны, которые можно в дальнейшем обменять на подарки и дополнительные скидки.

При помощи купона не составит труда приобрести фирменный фитнес-браслет Mi Smart Band 4 по цене 1 рубль. Воспользоваться выгодным предложением станет возможным до 19 апреля. Остальные подробности пока удерживаются в тайне. Приобрести устройства с дополнительной выгодной можно в различных категориях, которые только поддерживаются китайской маркой.