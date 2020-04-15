Любовь Успенская зарабатывает на видеопоздравлениях по 30 000 рублей за 15 минут

15.04.2020, 12:09, Разное

Любовь Успенская, как и многие ее коллеги, из-за карантина вынуждена искать альтернативные способы заработка. Знаменитость предложила записывать для поклонников видеопоздравления, оценивая их, как выяснилось, в 30 000 рублей.

Оригинальные ролики от Успенской, которые могут стать ярким подарком для друзей, родственников или возлюбленных, не ограничены во времени. Поздравление может затянуться на 15 минут. На такой видеопрезент от королевы шансона заказчику необходимо раскошелиться. Знаменитость оценивает свои услуги в 30 000 рублей. Артистка объясняет, что поиск альтернативных способов заработка позволяет ей и ее коллегам в отсутствии прибыли от концертов, отмененных в связи с введением карантина из-за пандемии коронавируса, иметь хоть какой-то доход.

По мнению звездного промоутера Сергея Лаврова, в сложившихся условиях подобный вид заработка может оказаться вполне перспективным. Некоторые артисты пополняют бюджет, организовывая онлайн-концерты при поддержке крупных видеоплатформ, передает «Глобал МСК».

Однако идея Успенской с видеопоздравлениями пришлась по душе далеко не всем ее поклонникам. Некоторые раскритиковали артистку, посчитав, что в такой непростой период она делает нажиться на людях в такие непростые времена.