Мединский передал СК список ответственных за снос памятника Коневу в Праге

15.04.2020, 12:08, Новости дня

Помощник президента, председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский передал в Следственный комитет список лиц, ответственных за снос в Праге памятника советскому полководцу маршалу Ивану Коневу.

В РВИО заявили, что «этот список передан», информирует РИА «Новости».

Ранее стало известно, что памятник Маршалу Советского Союза Ивану Коневу (1897-1973), который был установлен на площади Интербригады в шестом районе Праги, сняли с пьедестала.

По словам инициатора сноса памятника, старосты (главы) района 36-летнего Ондржея Коларжа, монумент передается в музей истории ХХ века. СК возбудил дело об осквернении символов воинской славы России, совершенных публично.

При этом в Праге осудили перемещение памятника маршалу Коневу.

В Кремле заявляли, что Москва предпочла бы видеть памятник Коневу восстановленным на чешской или на русской земле.