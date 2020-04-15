Россия и Турция провели патрулирование в Идлибе

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15.04.2020, 12:08, Новости дня

Российские и турецкие военные провели четвертое по счету совместное патрулирование трассы М-4 в Идлибе, сообщил российский Центр примирения враждующих сторон.

«В соответствии с договоренностями между президентами РФ и Турции от 5 марта, 15 апреля состоялось очередное, четвертое по счету, совместное российско-турецкое патрулирование участка трассы М-4 в зоне деэскалации Идлиб, связывающей города Алеппо и Латакию», – уточнили в центре, передает РИА «Новости».

Российские военные проводили патрулирование на двух БТР-80 и бронеавтомобиле «Тигр», движение колонны контролировали беспилотники ВКС России.

Третье совместное патрулирование проходило 9 апреля.

Ранее в Кремле сообщали, что боевые действия в Сирии сейчас не ведутся, это стало возможным благодаря договоренности российского и турецкого лидеров. Турция и РФ ведут совместное патрулирование трассы М-4.



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