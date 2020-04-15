В Крыму отреагировали на угрозу главы украинского завода об ударе по НПЗ России

15.04.2020, 12:08, Новости дня

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал заявление директора Павлоградского химического завода Леонида Шимана о возможности удара по Ростовскому НПЗ.

Бальбек посоветовал Шиману руководить своим заводом и не разглагольствовать. Депутат отметил, странно думать, что ракета может долететь до Ростовской области в обход российской системы ПВО, передает РИА «Новости».

«Подобное заявление от украинского директора завода в адрес РФ – показатель того, что реваншистские настроения порошенковской эпохи еще сильны в научном и политическом истеблишменте Украины, – сказал Бальбек.

Депутат считает очевидным, что украинский директор метит в политики и поэтому делает популистские агрессивные заявления в адрес России.

Ранее Шиман в интервью украинским СМИ не исключил нанесение ракетного удара по инфраструктурным объектам в России, включая нефтеперерабатывающий завод в Ростовской области.

Ранее украинские СМИ рассказывали о «страшном оружии», которое уже получили вооруженные силы страны. Речь тогда также шла о реактивной системе залпового огня «Ольха», которая, как говорилось в публикации, якобы способна «выжигать» российские войска «в случае вторжения».

Газета ВЗГЛЯД подробно анализировала, стоит ли РФ бояться украинских ракет.