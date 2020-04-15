Euronews – эксперты МВФ прогнозируют миру новую «Великую депрессию»

15.04.2020, 12:02, Новости дня

Все последствия негативного влияния коронавируса на мировой рынок оценить пока сложно, как и точные сроки восстановления экономики. Но если ограничительные меры придётся продлевать и во втором полугодии, а в мире сохранится «умеренная» пандемия, то спад мировой экономики усилится в два раза, прогнозируют эксперты МВФ. Уже очевидно, что мировая экономика в этом году переживает самый глубокий кризис со времён Великой депрессии, передаёт Euronews.

Мировая экономика в текущем году испытает самый глубокий спад со времён Великой депрессии. По оценкам Международного валютного фонда, в рамках базового сценария ожидается сокращение на 3 процента. В 2021 году прогнозируется рост на 5,8 процента — но с учётом крайней неопределённости по поводу продолжительности и интенсивности кризиса в сфере здравоохранения МВФ изучает альтернативные более неблагоприятные сценарии.

ДЖАН МАРИЯ МИЛЕЗИ-ФЕРРЕТТИ, замдиректора департамента исследований МВФ: Этот кризис — беспрецедентное потрясение. Остановлена работа важных сфер экономики. Возврат к работе произойдёт «с низкого старта». Но экономическая активность постепенно наладится.

Эксперты МВФ полагают, что, несмотря на принятие во многих странах программ по сохранению рабочих мест, уровень безработицы в мире резко возрастёт.

ДЖАН МАРИЯ МИЛЕЗИ-ФЕРРЕТТИ: Поэтому так важно, чтобы правительства принимали действительно серьёзные меры, чтобы удержать компании от банкротства и не позволить сотрудникам потерять заработок. Эти меры нужно рассматривать как масштабные инвестиции в подготовку восстановления экономики.

ВВП стран зоны евро потеряет 7,5 процента. Это самая сильная рецессия, по сравнению с другими государствами и регионами.

ДЖАН МАРИЯ МИЛЕЗИ-ФЕРРЕТТИ: Причина такого резкого сокращении кроется в том, что эпидемия нанесла Европе более тяжёлый урон, чем другим регионам мира.

Окончательное влияние кризиса на экономику, как и сроки восстановления, крайне неопределённы. Но если ограничительные меры будут продлеваться и после второго квартала, а COVID-19 приведёт к ещё одной «умеренной» пандемии, то спад мировой экономики усилится в два раза.

Дата выхода в эфир 14 апреля 2020 года.