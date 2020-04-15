 

WP – «беспрецедентный шаг» — Минфин США напечатает имя Трампа на стимулирующих чеках

15.04.2020, 12:02, Новости дня

На чеках Минфина США, которые должны помочь миллионам американцев справиться с эпидемией коронавируса, появится имя главы Белого дома, пишет The Washington Post. По словам издания, эта операция, с помощью которой Трамп явно рассчитывает заработать дополнительные политические очки, приведёт к задержке стимулирующих выплат.


Reuters

На чеках со стимулирующими выплатами в размере $1200 для миллионов американцев Минфин США распорядился напечатать имя Дональда Трампа. В результате этой операции пособия задержатся на несколько дней, пишет The Washington Post со ссылкой на высокопоставленного чиновника.  

По сведениям издания, «беспрецедентное решение» о размещении имени главы Белого дома на ценных бумагах, распространением которых должно заняться подконтрольное Минфину Налоговое управление (IRS), было окончательно принято в понедельник. Это означает, что вскоре 70 миллионов американцев получат чеки с надписью «президент Дональд Трамп» в левом углу.

Возможно, напечатанное на чеках имя не привлечёт внимания некоторых получателей. Но этот шаг — ещё один пример того, как Трамп пытается использовать борьбу с пандемией коронавируса в собственных политических целях, отмечает The Washington Post.

Решение поместить подпись президента на чеках застало сотрудников информационного отдела IRS врасплох. Они спешно пытаются внести изменения в компьютерный код, что грозит отсрочкой выплат, сообщили изданию информированные источники. Тем не менее в Минфине настаивают, что первая партия чеков будет разослана уже на следующей неделе, как и планировалось.

Закон о стимулирующих выплатах общим объёмом $2,1 трлн был принят конгрессом и одобрен президентом. Отправку чеков отдельным налогоплательщикам изначально предложили сенаторы Джош Хоули и Митт Ромни, но это не мешало Трампу неоднократно приписывать идею собственной администрации, подчёркивается в статье.

Трампу пришлось приостановить свою предвыборную кампанию и особенно популярные среди его сторонников массовые митинги из-за коронавируса. Поэтому он рассчитывает получить поддержку избирателей с помощью чеков, которые являются «осязаемым символом «хлеба насущного», рассуждает The Washington Post.  



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