В Украине есть около 200 тыс. ПЦР-тестов на коронавирус – Минздрав

15.04.2020, 11:54, Новости дня

В Украине сейчас есть около 200 тыс. ПЦР-тестов на коронавирус. Об этом 15 апреля на брифинге рассказал министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передает корреспондент издания “ГОРДОН”.

“И это количество постоянно пополняется. Мы закупаем их в Китае, Южной Корее, мы начали производство собственных ПЦР-тестов… На этом направлении мы полностью обеспечены”, – сказал Степанов.

По состоянию на 15 апреля, как сообщили в Центре общественного здоровья, в Украине провели 39 084 тестирований на коронавирус методом полимеразной цепной реакции. Но в Минздраве объясняли, что количество тестирований не равно количеству людей, которым провели это тестирование, поскольку одному человеку в среднем делают три теста.

В Украине, по данным главного санитарного врача Виктора Ляшко, есть возможность проводить около 30 тыс. тестирований методом ПЦР в сутки.

Вспышка COVID-19 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее количество инфицированных в мире превысило 1,98 млн, из них более 494 тыс. человек вылечились, а 126 812 скончались.

В Украине по состоянию на утро 15 апреля коронавирус подтвержден у 3764 человек, из них 143 уже вылечились, а 108 – скончались. Пик заболеваемости COVID-19 в Украине ожидается 17 апреля, сообщили в Минздраве.