 

В Украине есть около 200 тыс. ПЦР-тестов на коронавирус – Минздрав

15.04.2020, 11:54, Новости дня

В Украине сейчас есть около 200 тыс. ПЦР-тестов на коронавирус. Об этом 15 апреля на брифинге рассказал министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передает корреспондент издания “ГОРДОН”. 

“И это количество постоянно пополняется. Мы закупаем их в Китае, Южной Корее, мы начали производство собственных ПЦР-тестов… На этом направлении мы полностью обеспечены”, – сказал Степанов.

По состоянию на 15 апреля, как сообщили в Центре общественного здоровья, в Украине провели 39 084 тестирований на коронавирус методом полимеразной цепной реакции. Но в Минздраве объясняли, что количество тестирований не равно количеству людей, которым провели это тестирование, поскольку одному человеку в среднем делают три теста. 

В Украине, по данным главного санитарного врача Виктора Ляшко, есть возможность проводить около 30 тыс. тестирований методом ПЦР в сутки.

Вспышка COVID-19 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее количество инфицированных в мире превысило 1,98 млн, из них более 494 тыс. человек вылечились, а 126 812 скончались.  

В Украине по состоянию на утро 15 апреля коронавирус подтвержден у 3764 человек, из них 143 уже вылечились, а 108 – скончались. Пик заболеваемости COVID-19 в Украине ожидается 17 апреля, сообщили в Минздраве. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.02 / На Украине запретили ретрансляцию трех российских каналов

07.04 / За границей от коронавируса лечится 174 украинца, пятеро скончались

05.02 / Der Spiegel – Крамп-Карренбауэр пообещала бундесверу улучшения ещё до конца года

08.03 / Das Erste – коронавирус «отправил на карантин» и китайский экспорт, и американский доллар

24.03 / ФСБ рассекретила данные о преступлениях фашистов в Ростовской области

02.04 / Новак ответил на вопрос о продаже российской нефти в убыток

18.02 / Отца мальчиков из Шереметьево потребовали ограничить в родительских правах

09.02 / Катер “Никополь” и буксир “Яны Капу” на следующей неделе станут на ремонт – Минобороны Украины

03.04 / Кремль назвал условие сокращения режима нерабочих дней

22.02 / Число жертв коронавируса COVID-19 продолжает расти

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска