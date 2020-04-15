В Украине будут регулировать цены на некоторые продукты, лекарства и медицинские изделия

15.04.2020, 11:54, Новости дня

Правительство Украины возобновляет государственное регулирование стоимости части продуктов. Об этом 14 апреля в Facebook сообщил глава Национального совета экономического развития (НСЭР) Алексей Дорошенко.

“С завтрашнего дня на период чрезвычайной ситуации правительство Дениса Шмыгаля возвращается к государственному регулированию цен на социальные продукты, лекарственные средства и медицинские изделия. Государство три года назад решило избавиться от возможности влиять на бизнес, даже в ситуации необоснованного роста цен. Тогда под мониторинг подпадали 32 продукта. Завтра мониторинг будет распространен на 10 продуктов, восемь фармпрепаратов и два медицинских товара”, – написал он.

По словам главы НСЭР, торговое заведение о планах повысить цены обязано сообщать через электронную форму в Государственную службу по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

“На производителей или поставщиков это регулирование не распространяется. Но государство будет изучать причины роста цен в розничных магазинах и аптеках, и иметь возможность влиять и на производителей, или импортеров, если цены растут без экономического обоснования”, – объяснил Дорошенко.

Под госрегулирование в Украине подпадают гречка, сахар, мука высшего сорта, отечественные макароны, молоко жирностью 2,5% в пленке, ржано-пшеничный хлеб, куриные яйца первой категории, курица в тушке, сливочное масло жирностью 72,5% и минеральная вода без газа. Из медизделий – медицинские маски и перчатки.

Від завтрашнього дня на період надзвичайної ситуації Уряд Дениса Шмигаля повертається до державного регулювання цін на… Posted by Alexey Doroshenko on Teisipäev, 14. aprill 2020

11 апреля министр экономического развития, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко заявил, что в стране “никакого дефицита хлеба не будет”, а внутренний продовольственный рынок наполнен всеми категориями товаров. По его словам, рост цен по определенным товарным позициям удалось остановить. Причины роста цен носили, по его мнению, сезонный характер. Первая причина – традиционное предпасхальное подорожание ряда продуктов. Вторая – девальвация нацвалюты. Третья – спекулятивный элемент, заявил Петрашко.

С 12 марта в Украине действует карантин из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19. Ограничения будут действовать как минимум до 24 апреля.

В Украине на утро 15 апреля коронавирус подтвержден у 3764 человек, из них 143 уже вылечились, а 108 – скончались. Пик заболевания COVID-19 в Украине ожидается 17 апреля, сообщали в Минздраве.