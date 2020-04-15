В ОБСЕ согласовали взаимное освобождение удерживаемых лиц на Донбассе

15.04.2020, 11:54, Новости дня

Новое освобождение удерживаемых лиц между Украиной и отдельными районами Донецкой и Луганской областей должно состояться до Пасхи. Об этом говорится в заявлении специального представителя председателя ОБСЕ в Украине и ТКГ Хайди Грау, опубликованное на сайте ОБСЕ 15 апреля.

“В соответствии с принципиальным соглашением, достигнутым Трехсторонней контактной группой с участием представителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, рабочая группа ТКГ по гуманитарным вопросам согласовала сегодня детали взаимного освобождения и обмена удерживаемых лиц, связанных с конфликтом на востоке Украины”, – отметила она.

Последний обмен удерживаемыми лицами между Украиной и боевиками “ДНР” и “ЛНР” произошел 29 декабря 2019 года, вскоре после встречи “Нормандской четверки” в Париже. По данным Службы безопасности Украины, с неподконтрольных территорий вернулось 76 украинцев. Украина передала 127 человек.

В марте президент Украины Владимир Зеленский говорил, что Украина передала боевикам ОРДЛО список из 200 украинских граждан для предстоящего обмена. Группировки “ЛДНР” заявили, что готовы передать Киеву в рамках обмена 19 человек.

8 апреля глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что обмен удерживаемыми лицами должен состояться не позднее Пасхи (в Украине в этом году она отмечается 19 апреля).