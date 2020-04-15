Россияне увеличили покупку вина, роутеров и электронных книг

15.04.2020, 11:53, Новости дня

В РФ после ажиотажного спроса на крупы, муку, масло и туалетную бумагу сменились предпочтения покупателей, заявил лаборатория Сбербанка по анализу и обработке больших данных "СберДанные".

Карантин повлиял на потребительские предпочтения. По итогам анализа расходов россиян за последнюю неделю — с 6 по 12 апреля — выросли на 36,7% продажи телекоммуникационного оборудования (электронные устройства, роутеры, оборудование для передачи данных). Это связано с началом удаленной работы многих россиян и спросом на видеосервисы.

Второе место по размеру продаж заняли винные магазины (+32,1%). Спрос в винных магазинах оказался в три таза больше, чем в продуктовых магазинах. Продажи продуктов выросли лишь на 10,1% по сравнению с аналогичной неделей прошлого года.

Третье место по росту продаж (+1,5%) заняли цифровые товары — электронные книги, мобильные приложения, онлайн-игры, обучающие интернет-курсы, видеоуроки и другое.

В это же время за последнюю неделю упал спрос на компьютеры и программное обеспечение по сравнению с таким же периодом прошлого года на 51,7% после резкого роста продаж во время первой нерабочей недели.

Практически остановились продажи драгоценностей. Цветы и подарки продаются на 63,7% меньше, чем годом ранее, траты на такси снизились на 66,7%, на мебель и предметы интерьера —на 69,2%, продажи кафе, баров и ресторанов упали на 71,5%), также пострадали и остальные услуги, сообщается в исследовании.

Рекордные закупки товаров и продуктов были в марте, а когда ажиотаж спал — c 30 марта по 5 апреля — сумма повседневных еженедельных расходов в РФ снизилась в 2 раза, подсчитал ранее исследовательский холдинг "Ромир".

Обычная среднестатистическая семья c 30 марта по 5 апреля сократила расходы при покупке повседневных товаров на 3068 руб., или почти в 2 раза, до 3376 руб. по сравнению с предыдущей неделей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года еженедельные расходы снизились на 904 руб., или на 21,1%. По сравнению со средним значением за последний год расходы прошлой недели снизились на 1151 руб., или 25,4%.