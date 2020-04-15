 

Москвичам начали выписывать первые протоколы за езду без пропусков

15.04.2020, 11:53, Новости дня

В Москве начали оформлять протоколы за отсутствие специальных пропусков для езды по городу.

Речь о протоколах, оформленных инспекторами Московской административной дорожной инспекцией (МАДИ). По словам главного инспектора Максима Печилина, на въезде в город со стороны Калужского шоссе сотрудники ГИБДД остановили несколько автомобилей, у водителей которых не было пропусков, передает РИА «Новости». 

«Пока что только три (протокола оформили) по ч. 4 ст. 3.18.1 закона города Москвы», – рассказал Печилин.

По его словам, протоколы будут переданы в управление МАДИ, а оттуда поступят в суд для вынесения решения. Также, по его словам, сотрудники ДПС проверяют автомобили такси.

Ранее сообщалось, что полицейские проверяют пропуска у пассажиров на всех станциях московского метро, из-за чего на входах наблюдается большое скопление людей. Мэр Москвы Сергей Собянин потребовал исключить образование очередей в метро из-за проверок.

Напомним, со среды в столичном регионе вводится система цифровых пропусков для передвижения на личном и общественном транспорте. Такие меры приняты в целях контроля соблюдения режима самоизоляции.



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