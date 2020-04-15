Цены на нефть и таинственный трейдер

15.04.2020, 11:53, Новости дня

Цены на нефть снова перешли к обвалу. Соглашение ОПЕК+, похоже, так и не принесло должного результата, во всяком случае трейдеры на нефтяном рынке не готовы играть на повышение при текущем избытке предложения.

Да и сокращать участники сделки начнут только с 1 мая, а пока мировой рынок накапливает лишние баррели.

Тем временем, в СМИ снова заговорили о таинственном трейдеры, который делает ставку на нефтяных фьючерсах на Московской бирже на миллиарды рублей.

Впервые о его появлении заговорили весной прошлого года. Многие подумали, что это некий инсайдер, который один или группой лиц решил заработать деньги на росте котировок “черного золота”.

Появление этого трейдеры фиксировалось по отчетам Московской биржи по позициям на срочном рынке. Там видно количество открытых позиций юридическими и физическими лицами.

Возможно, ему и удалось это получить прибыль, однако в прошлом году его появление было отмечено еще раз, но тогда по сути он появился уже перед началом нисходящего тренда.

Правда, мог зафиксировать хорошую прибыль во время скачка цен после атаки дронами нефтяной инфраструктуры Саудовской Аравии. Правда тогда картина в отчете бирже сильно не изменилась, а значит, скорее всего, позиции закрыты не были.

В итоге, как известно, рынок рухнул. Примерно такая же картина наблюдается и сейчас.

Вполне возможно, авторы теории о мифическом трейдере заблуждаются, и на самом деле крупные юридические лица просто открывают большую позицию на понижение, продавая контракты частным лицам.

Есть и другой вариант. Частный трейдер с большими деньгами терпит неудачу.

Впрочем, ни одна из теорий не имеет доказательств, тем не менее, цены на нефть пока идут вниз, и поводов для роста почти нет. Только снятие карантинных мер и возобновление деловой активности может привести к снижению избытка предложения.