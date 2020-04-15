Мнения: Эпидемия напоминает пожар после кражи

15.04.2020, 11:53, Новости дня

Россия вошла в самую острую стадию эпидемии COVID-19 и голоса скептиков, еще недавно громко выражавших сомнения и в природе заболевания, и в самом его существовании, теперь едва слышны. Но не замолкли полностью – и неспроста.

Россия вошла в самую острую стадию эпидемии COVID-19 и голоса скептиков, еще недавно громко выражавших сомнения и в природе заболевания, и в самом его существовании, теперь едва слышны. Но не замолкли полностью – и неспроста.

Вокруг коронавируса сложился целый комплекс обстоятельств, которые заставляют искать в них скрытую подоплеку. В общем, раздолье для конспирологов всех мастей. Но даже многие абсолютно трезвомыслящие граждане, не склонные к надумыванию тайных смыслов, не могут не замечать странностей нынешней ситуации.

Так что же не так с COVID-19?

Начать стоит с того, что это далеко не первый на нашей памяти случай, когда заболевание стало важнейшей частью мировой политической и информационной повестки. За последние два десятилетия было минимум три эпидемических вспышки, повлекшие грандиозную общепланетарную шумиху: атипичная пневмония – в 2003 году, птичий грипп – в середине 2000-х и свиной грипп – в 2009-м. Причем если первые два были в основном азиатской историей, а остальной мир паниковал за компанию, то со свиным гриппом все было куда масштабнее.

Множество людей по личному опыту могут подтвердить, что в тот сезон грипп особенно свирепствовал. Все вокруг болели массово и очень тяжело, но у большинства, разумеется, не проверяли, какая именно у них форма ОРВИ.

Это сопровождалось совершенно дикой медиа-истерикой, причем глобального масштаба. Свиной грипп был главной темой во всех СМИ. Выпуски новостей напоминали тогда сводки боевых действий с постоянным обновлением цифр заболевших и умерших по странам мира. В то же время никаких радикальных противоэпидемиологических мер государствами не предпринималось.

Зато по окончании вспышки разразился новый скандал, хотя и куда менее громкий: в адрес ВОЗ посыпались обвинения в коррупции, а конкретно в том, что она манипулировала общественным мнением в интересах фармкорпораций, необоснованно объявила пандемию и спровоцировала панику, что создало избыточное и бессмысленное давление на национальные системы здравоохранения.

Надо признать, что окончательные официальные цифры той эпидемии и впрямь не впечатляют (особенно в свете текущих событий): менее 19 тысяч скончавшихся от гриппа, по официальной оценке ВОЗ. Правда, спустя несколько лет были представлены результаты научного исследования, согласно которому на самом деле вирус H1N1 унес жизни более 200 тысяч человек.

В общем, дело ясное, что дело темное, но впечатление, что те события были в большей степени глобальной медийной и политической кампанией, обусловленной чьими-то корыстными интересами, а не заботой о здоровье людей, сложилось у очень многих.

Нынешняя эпидемия также порождает серьезные вопросы. Специалисты отмечают многочисленные несуразности и противоречия в поступающей информации, а кое-где подозревают явную манипуляцию статистикой. Например, американский врач и по совместительству сенатор Миннесоты прямо обвинил минздрав США (а точнее федеральный Центр по контролю и профилактике заболеваний) в принуждении американских врачей к завышению количества жертв COVID-19 через откровенно некорректный протокол определения причины смерти.

И это далеко не единственный пример такого рода – что откровенно противоречит привычным нам стереотипам. Государства обычно преуменьшают опасность, как это было, например, с испанским гриппом сто лет назад, когда многие страны до последнего скрывали и отрицали эпидемию, поскольку опасались негативных военно-политических последствий в условиях мировой войны. К слову сказать, так часто поминаемая в эти дни вспышка оспы в Москве в 1959-60 годах также прикрывалась жесточайшими мерами секретности.

Тут же практически все государства планеты, включая ведущие мировые державы, разом прониклись опасностью COVID-19 и бросились принимать беспрецедентные противоэпидемиологические меры, которые гарантируют тяжелейший удар по глобальной и национальным экономикам.

Давайте будем честны: последние десятилетия государства не были замечены в особом альтруизме по отношению к своим гражданам. Наоборот, социальная сфера безжалостно режется практически повсеместно, пресловутая оптимизация здравоохранения охватила почти все страны. Собственно, нынешние события дали наглядное представление, что у РФ в этом смысле дела обстоят весьма неплохо по сравнению с тем, что наоптимизировали себе самые развитые державы Запада.

При желании государства можно обвинить в бесчеловечности и людоедстве, однако они и в самом деле так действуют не от хорошей жизни. Ресурсов на поддержание грандиозной социальной системы, унаследованной нами от 20 века, больше физически не хватает – ни в Европе, ни за океаном, ни у нас. В результате практически все страны уже многие годы последовательно жертвуют социалкой ради экономики и ее роста.

И вдруг мы наблюдаем удивительный феномен, как у государств (даже самых жестко-капиталистических, вроде США) радикально сменились приоритеты, и они пускают под откос собственные экономики ради здоровья людей. Абсурда добавило то, что «белыми воронами» в стройных карантинных рядах оказались две страны, которые уже много лет являются иконами социализма и заботы о благе человека – Швеция и Белоруссия.

А экономики действительно сознательно приносятся в жертву. Малый и средний бизнес во всем мире – а не только в РФ – в ужасе.

Миллионы (а скорее, миллиарды) людей, живущих от зарплаты до зарплаты и не имеющих сбережений, потеряли не только работу, но и саму возможность заработка, и пребывают в отчаянии и шоке. В Штатах безработица бьет все возможные рекорды. Немногим легче и другим странам.

Международные и национальные структуры, официальные и экспертные институты пророчат страшное. МВФ обещает самый глубокий обвал мировой экономики со времен Великой депрессии. Оксфам ожидает падения в нищету полумиллиарда человек. Аналитики Банка Англии прогнозируют почти десятипроцентный спад национальной экономики.

И все эти пугающие предсказания сопровождаются общим лейтмотивом – «из-за пандемии коронавируса».

Есть только одно маленькое «но»: о неизбежности в 2020 году тяжелейшего экономического кризиса – вплоть до коллапса мировой экономики – писало еще с осени прошлого года бесчисленное множество экспертов, включая самых уважаемых и известных своей прозорливостью. И уже несколько месяцев назад статистикой стал фиксироваться спад многих важнейших экономических показателей.

Так что такой старательный перевод вины за грядущий экономический ужас на COVID-19 создает отчетливое сходство нынешней ситуации с пожаром на складе, который призван прикрыть махинации кладовщиков.

Но для обычных людей, в очередной раз попавших в жернова истории, более актуальным и животрепещущим является другой вопрос: что делать им – нам с вами – в сложившейся ситуации?

Ответ на него, в общем, несложен.

Заболевание на самом деле есть – и оно действительно опасно для человеческого здоровья и жизни. Эпидемия тоже не выдумка. А, значит, самым разумным в данный момент является максимально тщательно соблюдать меры самоизоляции и безопасности, потому что, когда ограничения будут сняты, вы понадобитесь своим близким и самому себе как можно более здоровым.

Впрочем, хочется надеяться, что на этот раз общепланетарный системный кризис Россию затронет слабее, чем в прошлые разы. Мы не даром прожили последние годы и реально усилили возможности собственного автономного существования. Да и действия государства не оставляют сомнений, что оно готовится встретить грядущий шторм во всеоружии и с максимально задраенными люками.

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