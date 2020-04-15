Власти КНР выделят населению субсидии для покупок новых автомобилей

15.04.2020, 11:53, Разное

В первом квартале нынешнего года в Китае авторынок упал на 42% по сравнению с тем же временем минувшего года. Власти страны хотят выдать субсидии населению для покупки новых машин.

Согласно имеющимся данным, в феврале объем реализации новых транспортных средств уменьшился на 79%. В целом, в государстве с населением в 1,4 миллиарда человек дилерам удалось продать только 310 000 автомобилей. Подобные показатели нанесли существенный удар по экономике Поднебесной, учитывая, что автоотрасль играет немаловажную роль в жизни республики. Всего почти 45 миллионов человек задействованы в соответствующей отрасли, поэтому в той или иной сфере уровень жизни граждан тоже заметно снизился.

Автомобильный рынок азиатской страны переживает существенный кризис, поэтому для его стимуляции правительство собирается предоставлять людям материальную поддержку на приобретение машин до 1400 американских долларов на каждую единицу товара. Мировой рынок тоже зависит от КНР, потому как именно здесь известные бренды General Motors и Volkswagen продают не менее 40% собственных четырехколесных разработок. В целях поддержки отрасли власти продлили налоговые льготы для компаний на два года.

Процесс изготовления машин снова запущен на территории Китая, но возвратиться к докризисным показателям будет нелегко, к тому же спрос сократился еще до пандемии коронавируса. Общая реализация в пределах государства упала на 8% в прошедшем году. Как гласит прогноз компании S&P Rating, в нынешнем году продажа транспортных средств в Поднебесной может сократиться еще на 10%.