 

Клопп хочет встретиться с Вернером, чтобы убедить его перейти в “Ливерпуль”

15.04.2020, 11:53, Новости дня

Главный тренер английского футбольного клуба "Ливеруль" Юрген Клопп планирует встретиться с нападающим немецкого "Лейпцига" и сборной Германии Тимо Вернером, чтобы убедить его перейти в стан мерсисайдцев.

Ситуацию с встречей осложняет лишь карантин, вызванный пандемией коронавирусной инфекции COVID-19. Как сообщает журналист издание Bild, если у Клоппа не получится встретится с Вернером в ближайшее время, то он попытается сделать это в июне.

Ране "Вести.Ru" уже сообщали, что "Ливерпуль" заинтересован в переходе 23-летнего форварда "Лейпцига". Представители английской команды уже неоднократно связывались с представителями футболиста.

Вернер – воспитанник "Штутгарта", откуда летом 2016 года за 14 миллионов евро перешел в "Лейпциг". В составе "быков" Тимо принял участие в 144 играх во всех турнирах, забил 86 мячей и отдал 37 результативных передач. Также на его счету 29 игр и 11 голов за сборную Германии.



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