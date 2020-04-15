 

Еврокомиссия оценила последствия неорганизованной отмены карантина в Европе

15.04.2020, 11:53, Новости дня

Нескоординированная отмена карантинных мер различными странами Евросоюза приведет к политическим трениям внутри сообщества, говорится в проекте рекомендаций Еврокомиссии (ЕК) для государств Евросоюза.

«Недостаток координации при отмене [эпидемиологических] ограничений с высокой вероятностью приведет к росту политических разногласий между странами Евросоюза. По меньшей мере страны должны заблаговременно уведомить остальные государства и Еврокомиссию о намерении отменить карантин», – передает ТАСС текст документа.

В нем Еврокомиссия также признает, что конечное решение об отмене карантинов могут принимать только правительства стран ЕС, поэтому Брюссель не дает никаких прогнозов или рекомендаций о дате начала поэтапной отмены карантинов.

Ранее в среду МИД ФРГ предостерег от поспешного снятия карантина.



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