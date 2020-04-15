Еврокомиссия оценила последствия неорганизованной отмены карантина в Европе
15.04.2020, 11:53, Новости дня
Нескоординированная отмена карантинных мер различными странами Евросоюза приведет к политическим трениям внутри сообщества, говорится в проекте рекомендаций Еврокомиссии (ЕК) для государств Евросоюза.
«Недостаток координации при отмене [эпидемиологических] ограничений с высокой вероятностью приведет к росту политических разногласий между странами Евросоюза. По меньшей мере страны должны заблаговременно уведомить остальные государства и Еврокомиссию о намерении отменить карантин», – передает ТАСС текст документа.
В нем Еврокомиссия также признает, что конечное решение об отмене карантинов могут принимать только правительства стран ЕС, поэтому Брюссель не дает никаких прогнозов или рекомендаций о дате начала поэтапной отмены карантинов.
Ранее в среду МИД ФРГ предостерег от поспешного снятия карантина.
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