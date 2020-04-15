Готовившие теракт исламисты из Таджикистана задержаны в Германии
15.04.2020, 11:48, Новости дня
Полиция в Германии задержала группу исламистов из Таджикистана по подозрению в подготовке теракта.
По данным издания Der Spiegel, четверо подозреваемых имеют связи с запрещенной в РФ террористической группировкой «Исламское государство», передает Deutsche Welle.
Задержания были произведены утром в различных районах Северного Рейна – Вестфалии по ордеру Федеральной прокуратуры Германии.
Отмечается, что подозреваемые изначально намеревались поехать в Таджикистан для совершения террористических актов против правительства. Однако впоследствии банда решила остаться в Германии. Предположительно, их целью были организации, связанные с США, а также люди, резко выступающие против ислама.
Кроме того, предполагаемые боевики заказали в интернете материалы, которые могут быть использованы для изготовления взрывчатки.
По данным правоохранителей, главарем банды является 30-летний Равшан Б., который находится под стражей с 2019 года.
Накануне полиция в ходе обысков уже обнаружила у членов этой группировки несколько единиц огнестрельного оружия.
Ранее ФСБ ликвидировала готовившего теракт боевика в Мурманске.
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