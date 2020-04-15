В мире: Российского “крота” в Киеве подвела конспирация

15.04.2020, 11:48, Разное

«Важнейшее разоблачение за всю историю независимости» Украины. Такими словами, ни больше ни меньше, руководство СБУ характеризует задержание собственного генерал-майора Валерия Шайтанова, одного из людей, проводившего спецоперации по заданию Порошенко. Есть ли основания полагать, что он действительно был российским разведчиком в Киеве?

В Киеве украинская контрразведка задержала своего же генерал-майора Валерия Шайтанова, одного из бывших руководителей центра «А» (спецоперации и спецназ), ныне на пенсии по возрасту. Его обвиняют в работе на ФСБ РФ и подготовке убийства Адама Осмаева – бывшего командира «батальона имени Джохара Дудаева» Национальной гвардии Украины. Генерала Шайтанова задержали возле его дома в Киеве, даже сорвав антикоронавирусную маску.

Руководитель СБУ Иван Баканов заявил, что задержание генерала Шайтанова – «важнейшее разоблачение за всю историю независимости». «К сожалению, человек, который получил генеральское звание после Революции достоинства и должен был защищать Украину, на самом деле работал против нее. Мы провели сложную, длительную, многоуровневую спецоперацию», – сообщил председатель СБ Украины Иван Баканов.

Действительно, ранее СБУ генералов (тем более собственной службы) не арестовывала. Максимальный уровень «разоблачений российских агентов» – полковник Иван Безъязыков, бывший начальник разведки 8-го армейского корпуса ВСУ. В августе 2014 года он попал в плен в ДНР и относительно недавно был возвращен в Киев в ходе обмена пленными. В Киеве его тут же обвинили в работе на разведку ДНР во время пребывания в плену и буквально на днях приговорили к 13 годам заключения.

Суть обвинений против генерала Шайтанова такова.

Всю жизнь Валерий Альбертович Шайтанов прослужил в спецназе КГБ СССР, а затем в «Альфе» СБУ Украины. В 2014 году он в звании полковника командовал одним из подразделений «Альфы», работавшим на Майдане. Именно он и его люди захватили Дом профсоюзов и выбили оттуда «майданутых». Возможно, это был тот самый момент, с которого можно было бы начать зачистку Майдана и прилегающих улиц. 18 февраля 2014 года – тот самый вечер и ночь, когда «революция достоинства» разваливалась на глазах, надо было только принять решение ее дожать. Приказа от Януковича, как известно, не поступило.

Майданный президент Порошенко личный состав «Альфы» зачищать не стал, в отличие от «Беркута». Они были ему нужны. Подразделение во главе с Шайтановым перебрасывают в Донбасс. Там он вступает в переговоры с тогдашним командиром отряда «Восток» ополчения Донбасса Александром Ходаковским с целью избежать ненужного кровопролития. Отряд Шайтанова вернули в Киев, и он стал выполнять «особые задания» президента Порошенко.

В частности, именно Валерий Шайтанов руководил спецоперацией по аресту в Днепропетровске бывшего вице-губернатора области и ближайшего соратника олигарха Коломойского и лидера партии УКРОП (Украинский союз патриотов) Геннадия Корбана 31 октября 2015 года. За эту операцию он и получил от Порошенко орден Богдана Хмельницкого III степени и звание генерал-майора.

Сейчас СБУ обвиняет генерала Шайтанова в том, что он с 2014 года работал на ФСБ РФ. «Валерий Шайтанов собирал и передавал российской стороне информацию об: – обстоятельствах проведения отдельных тайных операций в районе АТО/ООС и задействованных в них сотрудников; – международном сотрудничестве отечественных спецслужб в сфере национальной безопасности и обороны; – сотрудниках руководящего звена Департамента контрразведки, оперативных подразделений СБ Украины и ЦСО «А», украинских разведывательных органов; – подборе, изучении и привлечении офицеров специальных и разведывательных органов для работы на ФСБ». Кроме этого, Шайтанов готовил ликвидацию Адама Осмаева (его уже трижды «ликвидировали», ему хоть бы хны). За ликвидацию Осмаева Шайтанов должен был получить 200 тысяч долларов США, российский паспорт и удостоверение ветерана запаса со всеми причитающимися льготами и пенсией.

Согласно материалам СБУ, Шайтанов находился на связи с неким полковником ФСБ Игорем Егоровым, работающим во втором департаменте 1-й Службы (Департамент контрразведывательных операций Службы контрразведки). Это несколько странно (не по должности операция), но СБУ настаивает, что Шайтанов и Егоров были знакомы задолго до 2014 года, поскольку российский полковник Егоров якобы еще до 2014 года официально работал с украинской «Альфой» по линии обмена опытом. У Шайтанова якобы было кодовое имя Бобыль.

По данным СБУ, Шайтанов и Егоров неоднократно встречались лично на территории третьих стран,

в частности Франции, Германии и Хорватии. СБУ предоставила общественности обрывки аудиозаписей их личного общения, сделанных во Франции и Германии. Записи хорошего качества, на одной из них (французской от февраля 2019 года) отчетливо слышно, что общение происходит в сауне или возле бассейна. Из этих текстов следует, что Шайтанов ведет себя куда более профессионально, чем Егоров (если это они), формулирует, какие именно кодовые слова надо использовать, чтобы не называть фамилии, а также указывает, как следует избежать оставления улик. Что касается 200 тысяч долларов за ликвидацию Осмаева, то эта сумма также обсуждается довольно открыто, но в нее входит оплата всей операции, а не гонорар какого-то отдельного человека.

Вообще в профессиональном мире разведки люди никогда не произносят имен и цифр. Просто для того, чтобы впоследствии избежать компиляции текста. Даже безобидные фразы по телефону с использованием имен и цифр под запретом. В особо тяжелых случаях профессиональной деформации люди прячут руки за спину, когда им на улице протягивают рекламные буклеты – мало ли какую фотографию потом можно скомпилировать.

Об определении кодовых имен («Капитан он будет», – «Капитан уже всем приелся. Пусть будет Марадона», – «А Марадона был капитаном?» – так в записях, которые предоставила СБУ), о создании системы связи договариваются через отдельные бесконтактные каналы заранее, а не у французского бассейна с пивом. Серьезные операции готовят серьезно, с соблюдением определенных протоколов, а не на коленке. Сложно ожидать от офицеров спецназа соблюдения всех конспиративных деталей, эти люди обычно не под такое заточены. А тем более если вы сидите где-то во Франции в курортно-расслабленной обстановке. Профессионал разведки никогда себе такое не позволит, но спецназовец может.

Вообще Адам Осмаев (Капитан, Марадона), о ликвидации которого якобы шла речь, уже настолько всем надоевшая фигура, что на практике его ликвидация никому не нужна. Реальной роли этот персонаж давно не играет, если и играл вообще когда-либо. Есть, правда, версия (раскручиваемая почему-то в Германии), что Осмаев мог быть причастен к убийству Немцова как к триггеру для создания в Москве своеобразного «русского Майдана». Высказал впервые эту версию бывший сотрудник немецкой разведки Вильгельм Дитль, который утверждает, что Осмаев поддерживал связь с Зауром Дадаевым, непосредственным убийцей Немцова. В этой же связи всплывает и украинская красотуля, с которой Немцов прогуливался по центру Москвы. Все эти киевские «королевы красоты» находились под непосредственным и физическим контролем у чеченских и кистинских боевиков, включая убитого в Берлине Хангошвили.

СБУ предъявляет скан загранпаспорта Игоря Егорова (уроженца города Сталино, то есть Донецка; а также фотографии Шайтанова и Егорова вдвоем, сделанные во Франции, Германии и Хорватии. «Многоуровневость» операции, которой так гордится Баканов, скорее всего, заключается в том, что СБУ сотрудничала с какими-то западными разведками и контрразведками, без согласия которых киевлянам никогда не удалось бы сделать записи разговоров.

Объяснений происходящему может быть несколько.

Во-первых, Шайтанов действительно личный враг Коломойского и Корбана, и в нынешних условиях это хороший повод отомстить.

Во-вторых, СБУ Баканова нужно очень спешно демонстрировать свою эффективность на фоне серьезных конфликтов вокруг реформирования службы и вообще компетентности личного друга детства Зеленского на этой должности. В-третьих, концентрация внимания на «организации покушения» на Адама Осмаева наводит на мысли о более сложных конспирологических теориях.

В Киеве пока не определились с мотивами поведения генерала Шайтанова. С одной стороны, СБУ настаивает на «идеологической» подоплеке. Они публикуют аудиозапись, в которой Шайтанов утверждает, что он еще в 2014 году говорил, что «все это переворот». С другой стороны, они одновременно настаивают на «практической части»: российское гражданство, генеральская пенсия и пресловутые 200 тысяч долларов за Осмаева.

Вопросов сейчас куда больше, чем ответов. Ждать из Киева какого-то прояснения не приходится. Возможно, что-то станет понятнее после судебного следствия. В любом случае у нас всегда найдется на кого Шайтанова поменять. А также спросить с некоторых персонажей за отсутствие должного уровня конспирации. Ей вообще-то в первые два месяца в Академии имени Андропова учат.

Жаль только, что там спецназовцев не учили никогда. Они, конечно, хорошие ребята. Но каждый важен на своем месте.