 

Россия вышла на второе место в мире по числу тестов на коронавирус

15.04.2020, 11:48, Новости дня

Россия заняла второе место в мире по количеству проведенных тестов на коронавирус, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

«По состоянию на 15.04.2020 проведено более 1,5 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса в материале от людей, в том числе из числа прибывших из стран, неблагополучных по новой коронавирусной инфекции. РФ вышла на второе место в мире по общему количеству проведенных тестов на наличие нового коронавируса», – передает ТАСС сообщение ведомства.

В РФ за сутки зарегистрировано 3 тыс. 388 новых случаев заражения коронавирусом (2 тыс. 774 за предыдущие сутки). Наибольшее число новых вирус-положительных пациентов зарегистрировано в Москве – 1 тыс. 774 человека, в Подмосковье – 272, в Мурманской области – 137. Всего в стране зарегистрировано 24 тыс. 490 заболевших в 84 регионах

Газета ВЗГЛЯД писала о том, почему отечественная медицина справляется с коронавирусом успешнее западной.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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