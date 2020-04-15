В Москве принудительно госпитализировали более 200 нарушителей карантина

15.04.2020, 11:30, Новости дня

Более 200 нарушителей карантина принудительно госпитализированы в Москве, общая сумма штрафов превысила 1 млн рублей, сообщил министр правительства Москвы, начальник Главного контрольного управления Москвы Евгений Данчиков.

«За время развития коронавирусной инфекции в Москве зафиксировано 213 нарушений карантина гражданами, которые на основании оформленного специального согласия должны были находиться на самоизоляции и лечении. Всем нарушителям оформлены штрафы. Заболевшие доставлены в специально оборудованные обсервационные центры в Царицыно, Крылатском, Химках и Алтуфьево для дальнейшего принудительного лечения, там они будут находиться под наблюдением специалистов до полного выздоровления», – передает РИА «Новости» слова Данчикова.

Он отметил, что общая сумма штрафов составила более 1 млн рублей.

По его словам, все граждане, находящиеся на домашнем лечении, давали добровольное согласие и обязаны получить телефонный аппарат с предустановленным специальным приложением, позволяющим отслеживать их состояние.

«Телефонный аппарат предоставляется правительством Москвы бесплатно и отказ в его получении и последующем использованием будет основанием для перевода на принудительное лечения гражданина в обсервант, а также привлечение его к административной ответственности по статье 3.18.1 в соответствии с административным Кодексом Москвы», – добавил Данчиков.

Граждане, находящиеся в Москве с легкой формой инфекционного заболевания, вызванного коронавирусом, могут при желании лечиться дома. Для лечения вне стационара заболевшими оформляется специальное добровольное согласие на домашний вариант лечения и предписывается строго соблюдать домашний карантин. Также житель обязан получить специальный телефонный аппарат с приложением, позволяющим отслеживать состояние пациента и нахождение его по месту домашнего лечения.

В РФ за сутки зарегистрировано 3 тыс. 388 новых случаев заражения коронавирусом (2 тыс.774 за предыдущие сутки). Наибольшее число новых вирус-положительных пациентов зарегистрировано в Москве – 1 тыс.774 человека, в Подмосковье – 272, в Мурманской области – 137. Всего в стране зарегистрировано 24 тыс.490 заболевших в 84 регионах

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