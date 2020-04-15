Роспотребнадзор дал рекомендации по безопасной организации онлайн-учебы и предупредил о вреде гаджетов

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15.04.2020, 11:30, Разное

Представители Роспотребнадзора рассказали, как правильно организовать рабочее место для школьников и студентов, находящихся на дистанционном обучении. Рекомендуется сделать левостороннее освещение, а монитор должен находиться примерно в 70 сантиметрах от лица.
Сотрудники ведомства также считают важным делать перерывы между изучением материала, и не отказываться от физических нагрузок или гимнастики для глаз. Во время самоизоляции родители должны постараться сделать так, чтобы ребенок не находился за компьютером слишком долго – это касается внеурочного процесса.

Лучше посвятить свободное время настольным играм, чтению или рисованию. Проще говоря, эксперты призывают ограничить использование гаджетов для профилактики различных заболеваний. По словам специалистов, наиболее подходящие по продолжительности занятия на дистанционном обучении для школьников – не более 15 минут.



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