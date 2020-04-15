В Совфеде объяснили перенос даты окончания Второй мировой войны

15.04.2020, 11:30, Новости дня

«Главное сейчас – победить коронавирус. Когда зараза пойдет на спад – тогда можно подумать над адекватными датами проведения парада Победы», – сообщил газете ВЗГЛЯД сенатор Григорий Карасин. Он также объяснил решение Госдумы перенести День окончания Второй мировой войны на 3 сентября.

«У нас в РФ один День Победы. Это 9 мая 1945 года и «разбавлять» его было бы неразумно. А вот отпраздновать день окончания Второй мировой войны в качестве дня воинской славы русского оружия – вполне оправданная вещь», – сказал первый зампредседателя комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Григорий Карасин.

По его словам, с просьбой изменить дату окончания Второй мировой войны обратились фронтовики, потому что 3-е сентября 1945 года указом президиума Верховного Совета было объявлено в качестве дня Победы над милитаристской Японией. «В силу исторических причин эта дата почему-то была перенесена на 2 сентября», – напомнил сенатор.

Также фронтовики просили объявить 3 сентября Днем воинской славы. «К Дням воинской славы в нашей истории относятся победы Александра Невского на Чудском озере, Петра I под Полтавой, Куликовская битва, победа под Сталинградом. Справедливость должна быть восстановлена. Мы должны отдать долг памяти героизму наши отцов и дедов, которые воевали и победили. 3 сентября пробито в качестве твой медали, на передней стороне которой изображен Сталин и надпись «Победа над Японией». А на второй стороне – дата 3 сентября», – отметил собеседник.

Сенатор также не исключил изменений формата празднования 9 мая, так как «главная задача сейчас – победить коронавирус».

«Надо больше думать о результатах следующего дня и оградить наш народ от злой эпидемии. Эту битву мы тоже выиграем. И когда зараза пойдет на спад – тогда можно подумать над адекватными датами проведения парада. Праздник в душе у нас будет и 9 мая, и весь оставшийся юбилейный год. А формы празднования мы должны обсудить несколько позже», – считает Карасин.

Во вторник Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон о корректировке даты воинской славы – Дня окончания Второй мировой войны. День воинской славы переносится со 2 на 3 сентября. Как подчеркивается в документе, президиум Верховного Совета СССР в 1945 году принял указ «Об объявлении 3 сентября праздником победы над Японией».

Как сообщает РИА «Новости», авторами инициативы выступили глава думского комитета по обороне Владимир Шаманов, депутат Георгий Карлов и сенаторы Григорий Карасин и Михаил Козлов. По их словам, поправки направлены на «сохранение исторической справедливости в отношении победителей во Второй мировой войне, увековечения достойной памяти погибших при защите Отечества».