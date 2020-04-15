Кристина Орбакайте с 8-летней дочерью записала песню в честь дня рождения Аллы Пугачевой

15.04.2020, 11:30, Разное

Популярная российская исполнительница Кристина Орбакайте вместе с 8-летней дочерью Клавдией подготовила для Аллы Пугачевой подарок – они записали для именинницы песню. Сегодня Примадонна отечественной эстрады отмечает 71 год со дня рождения.

Одними из первых поздравили Аллу Пугачеву с праздником близкие люди – дочь Кристина Орбакайте и внучка Клавдия. Певица не имеет возможности навестить знаменитую мать в связи с введенным режимом самоизоляции, но в честь памятного торжества звезда приняла решение записать для родственницы музыкальное поздравление. Поучаствовала в мероприятии восьмилетняя Клавдия, а снимал происходящее супруг дочери Миколаса Орбакаса предприниматель Михаил Земцов. Девочка и ее мать вживую спели для Аллы Пугачевой. «Горы звезда, тебя мы поздравляем, скорей обнять желаем», – пропели Кристина Орбакайте с дочерью, отметив, что поскорее хотят встретиться с именинницей и быть рядом с ней. Также они пожелали певице крепкого здоровья.

Примадонну, которая вместе с мужем Максимом Галкиным и двумя детьми живет в подмосковном поселке Грязь, уже поздравили и другие знаменитости. Например, это сделали известный композитор и друг семьи певицы Игорь Николаев и экс-зять Владимир Пресняков-младший. Его бывшая жена Кристина Орбакайте с членами собственного семейства большую часть времени проводит на территории США.

Алла Пугачева в 2019 году отпраздновала юбилей 70 лет со дня появления на свет. Исполнительница дала большой сольный концерт по этому поводу в Кремлевском дворце, собрав полный зал из тысячи поклонников ее творчества. Билеты на музыкальное мероприятие распродали за несколько месяцев до начала выступления Примадонны.