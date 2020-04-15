 

В России за сутки коронавирусом заразились еще 3388 человек, почти 1800 новых случаев – в Москве

15.04.2020, 11:20, Новости дня

По данным на утро 15 апреля, за последние сутки в России были инфицированы еще 3388 человек в 65 регионах, умерли 28 пациентов с COVID-19. Впервые диагнозы поставлены в Чукотском и Ненецком автономных округах, сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. За сутки в России полностью выздоровели 292 человека.

Таким образом, 15 апреля в России зарегистрированы 24 490 случаев инфицирования коронавирусом в 84 регионах. За весь период умерли 198 человек, выздоровели 1986 человек.

Новый коронавирус активнее всего распространяется в Москве, за сутки здесь заболели еще 1774 человека. Как сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом, почти половина инфицированных – люди младше 45 лет. 

Среди новых заболевших: 

43% – от 18 до 45 лет
37% – от 46 до 65 лет
11% – от 66 до 80 лет
4% – старше 80 лет
5% – дети.

За минувшие сутки (14 апреля) от коронавирусной инфекции в столице умерли 11 пациентов. “Среди умерших – пациенты от 48 до 86 лет. Все пациенты имели сопутствующие заболевания. Среди них – гипертония, пиелонефрит, хронический гепатит С, сахарный диабет. Трое страдали хроническим бронхитом”, – сообщает столичный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. 

Таким образом, общее число пациентов, скончавшихся в Москве после заражения COVID-19, достигло 106 человек.

Как заявила в эфире Первого канала глава Роспотребнадзора Анна Попова, в России растет количество людей, у которых заболевание коронавирусной инфекцией протекает бессимптомно. И если в начале марта доля таких пациентов была 10%, сейчас она составляет почти 30%.

“Вчера, например, в Московской области среди выявленных инфицированных людей 52% были люди без нарушения состояния здоровья, которые носят вирус, но не знают об этом”, – сказала Попова. И добавила, что у медиков пока нет данных о том, что бессимптомное течение COVID-19 вызывает последствия для здоровья.

 



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