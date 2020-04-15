В Кыргызстане продлили режим ЧП из-за коронавируса

15.04.2020, 11:20, Новости дня

Депутаты Жогорку Кенеша (парламента) утвердили указ президента Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова о продлении чрезвычайного положения до 30 апреля, сообщает кыргызская служба Радио Свобода..

Речь идет о следующих регионах:

город Бишкек,

город Ош,

город Джалал-Абад,

Ноокатский и Кара-Суйский районы Ошской области,

Сузакский район Джалал-Абадской области.

С 15 апреля режим чрезвычайного положения также действует на территории города Нарын и в Ат-Башинском районе Нарынской области.

Кроме того, было принято решение сократить на 2 часа продолжительность комендантского часа в Бишкеке. Как отметил комендант столицы Алмазбек Орозалиев, проект приказа о действии комендантского часа с 21:00 до 06:00 уже готов и будет подписан в ближайшее время.

По данным на 15 апреля, за минувшие сутки в Кыргызстане коронавирусной инфекцией заболели еще 19 человек, всего в стране выявлено 449 случаев инфицирования COVID-19. По регионам статистика выглядит следующим образом:

Город Бишкек – 82;

Город Ош – 71;

Ошская область – 130;

Баткенская область – 5;

Джалал-Абадская область – 93;

Чуйская область – 28;

Иссык-Кульская область – 6;

Нарынская область – 34;

Таласская область – 0.

За сутки в Кыргызстане из стационара выписали 7 пациентов с ранее подтвержденным диагнозом COVID-19. Всего от коронавирусной инфекции в стране вылечились 78 человек, умерли пятеро.