В Кыргызстане продлили режим ЧП из-за коронавируса
15.04.2020, 11:20, Новости дня
Депутаты Жогорку Кенеша (парламента) утвердили указ президента Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова о продлении чрезвычайного положения до 30 апреля, сообщает кыргызская служба Радио Свобода..
Речь идет о следующих регионах:
город Бишкек,
город Ош,
город Джалал-Абад,
Ноокатский и Кара-Суйский районы Ошской области,
Сузакский район Джалал-Абадской области.
С 15 апреля режим чрезвычайного положения также действует на территории города Нарын и в Ат-Башинском районе Нарынской области.
Кроме того, было принято решение сократить на 2 часа продолжительность комендантского часа в Бишкеке. Как отметил комендант столицы Алмазбек Орозалиев, проект приказа о действии комендантского часа с 21:00 до 06:00 уже готов и будет подписан в ближайшее время.
По данным на 15 апреля, за минувшие сутки в Кыргызстане коронавирусной инфекцией заболели еще 19 человек, всего в стране выявлено 449 случаев инфицирования COVID-19. По регионам статистика выглядит следующим образом:
Город Бишкек – 82;
Город Ош – 71;
Ошская область – 130;
Баткенская область – 5;
Джалал-Абадская область – 93;
Чуйская область – 28;
Иссык-Кульская область – 6;
Нарынская область – 34;
Таласская область – 0.
За сутки в Кыргызстане из стационара выписали 7 пациентов с ранее подтвержденным диагнозом COVID-19. Всего от коронавирусной инфекции в стране вылечились 78 человек, умерли пятеро.
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