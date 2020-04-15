 

Американские военные сомневаются в искусственном происхождении коронавируса

15.04.2020, 11:18, Новости дня

Главный американский генерал заявил о «неубедительности» аргументов в пользу того, что новый коронавирус возник в китайской исследовательской лаборатории.

Ранее появились сообщения, что американские чиновники два года назад предупреждали об угрозе безопасности в научно-исследовательском учреждении в Ухане.

«У нас был большой объем разведданных, позволяющий тщательно изучить это, – заявил журналистам глава Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли. – На данный момент [такая версия] неубедительна, имеющиеся данные указывают на естественное происхождение, но мы не знаем наверняка».

За несколько часов до этого заявления газета Washington Post сообщила, что американские чиновники были обеспокоены неадекватными мерами безопасности в лаборатории в Ухане, где проводились исследования по коронавирусу на летучих мышах.

Согласно изданию, американские чиновники, посещавшие лабораторию, отправили в Вашингтон дипломатические депеши, в которых сообщили о недостатках в системе безопасности и управления в лаборатории, а также о том, что ее работы по коронавирусу сопряжены с угрозой пандемии.

  • Русская служба «Голоса Америки»

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