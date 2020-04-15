Резко сократились объемы денежных переводов из РФ в Грузию

15.04.2020, 11:16, Новости дня

Объем денежным переводов из РФ в Грузию в марте 2020 года составил 25,39 млн долларов, что на 28,32% ниже, чем в марте прошлого года, сообщил национальный банк Грузии, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

В целом в Грузию в марте поступило из-за рубежа 125,9 млн долларов, это на 9% меньше, чем год назад.

Эксперты связывают это с экономическими трудностями, которые объясняются эпидемией коронавируса.

При этом из РФ в Грузию, несмотря на отсутствие дипломатических отношений после войны 2008 года, все равно поступило денег больше, чем из любой другой страны.

На втором месте – Италия (17,31 млн долларов, снижение на 8,66%), на третьем – Греция – 16, 24 млн, снижение – 1,81%), на четвертом месте – США (15,1 млн, снижение – 2,31%), на пятом месте Израиль (11,78 млн, снижение – 10,22%).