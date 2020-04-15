 

Образовавшиеся из-за проверки пропусков огромные очереди в столичном метро попали на фото

15.04.2020, 11:09, Разное

С 15 апреля в Москве действует пропускной режим. В результате проверок документа в метро столицы появились огромные очереди.
Например, при входе в вестибюль «Беломорской» дежурят два сотрудника полиции. Правоохранители просят пассажиров метрополитена перед предъявлением пропуска и паспорта открывать их для ускорения мониторинга. Проверяющие вбивают цифровой код в планшет, чтобы удостовериться в подлинности документа. Все это занимает определенное время, поэтому в метро, как видно на фото, образовались огромные очереди. Подобное наблюдается и на других станциях метрополитена.


Мэр Москвы Сергей Собянин отреагировал на сложившуюся ситуацию. Столичный градоначальник призвал руководство ГУВД организовать проверку пропусков таким образом, чтобы не это не приводило к массовому скоплению граждан, что особо опасно в период активного распространения коронавируса.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.03 / Apple представила обновленные iPad Pro и MacBook Air

27.03 / Тройной удар

28.03 / Мнение: Из хроники всемирной борьбы

27.02 / Певица Александра Савельева пожаловалась на «сезонную хандру»

10.02 / В Дагестане дети попали в больницу после газового отравления

24.02 / Мнение: Подготовка к эпидемии коронавируса COVID-19

05.03 / Таинственный монстр из реки Альтамаха в штате Джорджия

05.04 / Специалисты разработали приложение, определяющее коронавирус по кашлю

22.02 / На заводе Samsung в Южной Корее объявлен карантин из-за заражения сотрудника коронавирусом

02.02 / Максим-утешитель: как привлечь семейное счастье и зачем говорить с березами 3 февраля

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска