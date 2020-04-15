Образовавшиеся из-за проверки пропусков огромные очереди в столичном метро попали на фото

15.04.2020, 11:09, Разное

С 15 апреля в Москве действует пропускной режим. В результате проверок документа в метро столицы появились огромные очереди.

Например, при входе в вестибюль «Беломорской» дежурят два сотрудника полиции. Правоохранители просят пассажиров метрополитена перед предъявлением пропуска и паспорта открывать их для ускорения мониторинга. Проверяющие вбивают цифровой код в планшет, чтобы удостовериться в подлинности документа. Все это занимает определенное время, поэтому в метро, как видно на фото, образовались огромные очереди. Подобное наблюдается и на других станциях метрополитена.



Мэр Москвы Сергей Собянин отреагировал на сложившуюся ситуацию. Столичный градоначальник призвал руководство ГУВД организовать проверку пропусков таким образом, чтобы не это не приводило к массовому скоплению граждан, что особо опасно в период активного распространения коронавируса.