 

Пресняков-старший назвал причину отсутствия детей у внука Никиты и его жены

15.04.2020, 11:09, Разное

Российский музыкант Владимир Пресняков-старший пояснил, отчего у внука Никиты и его супруги Алены до сих пор нет детей. По мнению знаменитости, девушке необходимо доучиться.
Несколько лет назад Никита Пресняков и Алена Краснова сыграли пышную свадьбу, на которой присутствовали все родственники. Супруги немало путешествуют и пока не заводят детей, несмотря на многочисленные слухи о беременности модели. Владимир Пресняков-старший заметил, что хочет правнуков, но Алена Краснова заканчивает институт, поэтому якобы ей нужно доучиться и потом планировать отпрысков. Современное поколение музыкант назвал “трезвым”, добавив, что в его время люди не думали, где жить и на какие материальные средства существовать.

Пресняков-старший заявил, что он с женой Еленой в молодости не затягивали с детьми. Их сын Владимир появился на свет почти спустя один год после начала совместной жизни. Тогда артисту приходилось много выступать на сцене, поэтому ребенок оставался у матери его жены Елены. Музыкант не исключил, что поэтому одна из композиций сына называется «Бабушка моя».

Пресняков родился в семье потомственных музыкантов, учился в школе по классу кларнета, увлекался игрой на саксофоне. На его счету десять альбомов, также написал ряд песен, которые исполняют Алла Пугачева, Михаил Боярский, Кристина Орбакайте и многие другие.



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