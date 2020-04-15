 

Полиция Москвы предупредила о затруднениях при входе в метро

15.04.2020, 11:08, Новости дня

Полицейские призывают жителей Москвы заранее выбирать время своей поездки, так как на станциях метро из-за проверки специальных цифровых пропусков появились затруднения при входе, сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.

«С 15 апреля на территории Московского метрополитена сотрудники полиции проверяют наличие специальных цифровых пропусков у пассажиров при входе на станции метрополитена. В связи с этим возможны затруднения прохода граждан. По возможности заранее планируйте время своей поездки, в случае скопления граждан соблюдайте установленную дистанцию», – передает ТАСС сообщение главка.

Ранее сообщалось, что полицейские проверяют пропуска у пассажиров на всех станциях московского метро, из-за чего на входах наблюдается большое скопление людей.

Мэр Москвы Сергей Собянин потребовал исключить образование очередей в метро из-за проверок.



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