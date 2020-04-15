Вирусолог отреагировал на прекращение финансирования ВОЗ со стороны США

15.04.2020, 11:08, Новости дня

«Инсинуации США в адрес ВОЗ – это абсурд. Но прекращение американского финансирования не станет катастрофой для организации», – сказал газете ВЗГЛЯД вирусолог Виктор Зуев, комментируя решение Вашингтона приостановить финансирование Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

«Прекращение финансирования со стороны США, конечно, не может положительно отразиться на ВОЗ. Но я не думаю, что это станет для нее катастрофой. Своей руководящей и координирующей роли в мире, на мой взгляд, организация не утратит», – сказал доктор медицинских наук, вирусолог, главный научный сотрудник НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Виктор Зуев.

«Заслуги ВОЗ перед человечеством необычайно велики. Ровно 40 лет назад по предложению СССР именно ВОЗ организовала глобальную ликвидацию заболевания оспой. А что касается инсинуаций США в адрес ВОЗ – это абсурд», – подчеркнул собеседник.

«Сейчас организация выполняет все положенные ей функции в полном объеме. Если что-то ВОЗ и не сообщала, значит, у руководства организации не было уверенности в достоверности такой информации. Единственное упущение ВОЗ – пандемию коронавируса можно было объявить пораньше. В остальном, подчеркну, ВОЗ играет важную роль и совершенно заслуженно», – заключил Зуев.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что Соединенные Штаты приостановили взносы в ВОЗ. Американский лидер также обвинил ВОЗ в том, что новым коронавирусом в мире заразились в 20 раз больше человек, чем могли бы.

В свою очередь госсекретарь США Майк Помпео обвинил ВОЗ в невыполнении работы по коронавирусу.

По мнению официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, решение США доказывает, что для Вашингтона важно найти «виноватых».

«У политиков этой страны всегда кто-то виноват: в пандемии – Китай и ВОЗ, в проигрыше Клинтон – Россия, в проблемах американской медицины – лично Путин, – цитирует ТАСС Захарову. Она отметила, что США «главное найти мифическую «пробирку» и предъявить ее миру в качестве доказательства виновности других и своей безгрешности».

Ранее генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус ранее выражал надежду, что США продолжат платить взносы в бюджет ВОЗ.

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