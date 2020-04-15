 

Захарова уточнила число возвращающихся в Россию рейсом из Нью-Йорка

15.04.2020, 11:08, Новости дня

На борту вывозного рейса «Аэрофлота» SU103 Нью-Йорк – Санкт-Петербург – Москва, вылетевшего из США, 278 россиян, 59 из них выйдут в аэропорту Пулково, остальные проследуют до Шереметьево, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

Захарова сообщила в Facebook, что «из Нью-Йорка вылетел борт на Питер и Москву».

«Опыт отправки неделю назад не просто учтен, а был взят за основу для анализа эффективности вывозного алгоритма. Работа над ошибками проделана. И поэтому все получилось», – добавила она.

Официальный представитель МИД уточила со ссылкой на Минтранс, что «рейс SU103 по маршруту Нью-Йорк – Пулково – Шереметьво отправлен», на борту находятся 278 пассажиров, «из них 244 взрослых, 19 детей и 15 младенцев».

«В Пулково выходят 59 пассажиров, из них три ребенка и три младенца. В Шереметьево направляются 219 пассажиров, из них 16 детей и 12 младенцев», – добавила Захарова.

Ранее сообщалось, что российские граждане, пожелавшие вернуться на родину, во вторник вылетели из Нью-Йорка в Санкт-Петербург и Москву возвратным рейсом «Аэрофлота».

Накануне стало известно, что российские авиакомпании с 6 апреля выполнили 22 вывозных рейса, в Россию вернулись почти 4 тыс. россиян.

Премьер-министр Михаил Мишустин заявлял, что в первую очередь Россия вывезет из-за рубежа россиян, уехавших из страны в 2020 году.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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