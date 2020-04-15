Непристойная ситуация: Эми Шумер изменила имя своего ребенка по неожиданной причине

15.04.2020, 10:59, Разное

Кто-то называет детей в честь известных персон, стихий, предметов, аббревиатур и прочего. Актриса и комик Эми Шумер и ее супруг Крис Фишер, казалось бы, решили отказаться от этого тренда и выбрали для своего сына довольно простое имя Джин, – но “беда” пришла, откуда не ждали. О практически курьезной неожиданности Эми рассказала несколько часов назад во время записи своего подкаста Amy Schumer Presents: 3 Girls, 1 Keith (“Эми Шумер представляет трех девушек и одного Кита” – Ред.), на который позвала свою подругу, австралийскую актрису Клаудию О’Доэрти. Во время дружеского разговора зашла речь о детях, и Эми сделала неожиданное признание:

Ребята, а вы знали, что имя моей дочери Джин теперь официально изменено? Теперь это Джин Дэвид Фишер. А раньше было Джин Эттел Фишер, пока мы случайно не поняли, что произносится оно как “джениталия”.Подобное открытие (которое полностью оценить можно лишь при произношении имени на английском языке – Ред.) сделала мать и подруга Эми Клаудия, о чем девушка призналась во время подкаста:

Как-то моя мама спросила меня: “А что, Эми серьезно назвала своего сына “генитальным”? Я сначала не поняла, о чем она, а потом все осознала.

Эми Шумер и Крис Фишер на прогулке с сыном по Нью-Йорку, март 2020 годаК счастью, теперь маленькому Джину не грозит получить обидное прозвище, которым его наверняка могли бы называть будущие одноклассники в школе. Друг семьи – комик Дэйв Эттел, в честь которого мальчик поначалу и получил такое второе имя, по словам Эми, отнесся к смене имени ребенка с пониманием. Вторым именем мальчика теперь значится “Дэвид” – в честь второго имени отца самой Эми. Само же имя “Джин” пара, по мнению прессы, выбрала из-за другого известного комика – Джина Уайлдера.

Комедийная актриса Эми Шумер и ее супруг, шеф-повар и владелец ресторана Beach Plum Крис Фишер, познакомились в 2017-м, а спустя год отношений обвенчались на тайной церемонии в Малибу, где со стороны невесты были приглашены такие гости, как Дженнифер Лоуренс и Джейк Джилленхол. Актриса долгое время скрывала от прессы своего возлюбленного и обнародовала его имя практически за несколько дней до свадьбы. Уже в октябре 2018 года стало известно, что пара ждет ребенка – первого для 37-летней актрисы. А 7 мая 2019 года – практически в одно время с Меган Маркл – Эми стала матерью. Шумер активно рассказывает о тяготах материнства, кормлении грудью и растяжках в своем Instagram, задавшись целью показать реальные будни матерей, а не глянцевую картинку. Курьезная ситуация с именем ее сына выглядит как продолжение этой линии поведения: ведь даже выбрав для своего ребенка, на первый взгляд, безобидное имя, можно где-то и ошибиться.

Эми Шумер и Крис Фишер