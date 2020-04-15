 

День рождения на карантине: как Максим Галкин с детьми и Кристина Орбакайте поздравили Аллу Пугачеву с 71-летием

15.04.2020, 10:59, Разное

Сегодня 71 год исполнился Примадонне российской эстрады. Первыми Аллу Пугачеву с днем рождения поздравили ее супруг Максим Галкин и дети – Гарри и Лиза. Спрятавшись в столовой, они ждали, когда Алла спустится вниз. На столе уже был готов сделанный детьми праздничный торт со свечами, а в руках двойняшек были надутые рано утром Гарри воздушные шары и букеты роз. Когда Алла вошла в столовую, дети начали зачитывать трогательное стихотворение с пожеланиями здоровья и счастья имениннице, что растрогало ее до слез:

Мне легче дышится и радостней живется,
Когда счастливая ты, мамочка моя.
Пусть для тебя сияет ярко солнце,
Чтоб не грустила ты, не нервничала зря.

Душа чтоб пела, не болело сердце.
Здоровья крепкого тебе, прекрасных лет!
Из всех цветов, что только есть на свете,
Мне хочется вручить тебе букет.

Ты лучшая из миллионов женщин!
Любимая, родная, мой пример.
Будь окрыленной, молодою вечно.
Живи, в любви купаясь, без потерь!

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Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru)15 Апр 2020 в 12:30 PDT

Разумеется, поздравила Аллу и ее старшая дочь – Кристина Орбакайте. Она вместе с дочкой Клавдией исполнила песню в честь Пугачевой и опубликовала видео в Instagram:

Очень ждём встречи с нашей любимой именинницей. Так хочется прижаться и быть рядом! С Днем Рождения, наша волшебная Звезда! Только будь здорова #сднемрождениямама.

Бывший супруг Пугачевой Филипп Киркоров был лаконичен.

С Днем Рождения, моя Муза и Вдохновение!

– написал певец у себя в соцсетях.

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Публикация от KRISTINA ORBAKAITE (@orbakaite_k)14 Апр 2020 в 10:46 PDT

Избранные цитаты Аллы Пугачевой о жизни, семье, работе и детях читайте в нашем материале, подготовленном к 70-му юбилею женщины, которая поет.



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