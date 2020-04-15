 

OnePlus официально представил новые смартфоны OnePlus 8 и 8 Pro

15.04.2020, 10:54, Новости дня

Китайская компания OnePlus официальная представила новые флагманские смартфоны OnePlus 8 и 8 Pro.

Вместе с тем ранее уже инсайдеры делились сведениями об аппаратах, однако теперь озвучена цена устройств. Как и предполагалось, смартфоны не получили радикальных отличий по дизайну. Фронтальная камера расположена в специальном отверстии дисплея.  Смартфон получил мощный восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 865, а также увеличенный 6,55-дюймовый дисплей с частотой обновления кадров 90 Гц.

Кроме того, аппарат получил 8-12 гигабайт оперативной памяти, а также 128-256 гигабайт постоянной памяти. Емкость батареи в топовой комплектации достигает 4510 мАч, а также новинка получила основную камеру на 48 мегапикселей.



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