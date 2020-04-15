Планшет Samsung Galaxy Tab S6 Lite поступил в продажу за 422 доллара

15.04.2020, 10:54, Новости дня

Южнокорейский бренд Samsung официально презентовал новый планшет Galaxy Tab S6 Lite, который неоднократно рассекречивали инсайдеры.

Вместе с тем аппарат получил 10,4-дюймовый планшет с высоким разрешением 2000 на 1200 точек. Аппарат также сохранил фирменный стилус с расширенным функционалом. Новый планшет получил также мощный восьмиядерный процессор с частотой 2,3 Гц. Размер ОЗУ устройства достигает 4 гигабайта.

Основная камера имеет датчик 8 мегапикселей. Размер постоянной памяти устройства достигает 64 гигабайта. Повышенная автономность планшета достигнута путем внедренная батареи с емкостью 7040 мАч. Пока разработчики не называют точную дату старта продаж, а также стоимость новинки планшета Galaxy Tab S6 Lite.