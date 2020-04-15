 

Собянин потребовал исключить образование очередей в метро из-за проверок

15.04.2020, 10:53, Новости дня

Скопление людей в московском метро из-за проверок пропусков является очень критичным на фоне распространения коронавируса, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Утром из-за проверочных мероприятий, проводимых ГУВД, в метро образовались очереди, что в нынешней ситуации очень критично», – написал мэр во «ВКонтакте».

По словам Собянина, он разговаривал с начальников ГУВД и попросил организовать работу метро так, чтобы проверки не приводили к образованию очередей. 

При этом мэр столицы уточнил, что в настоящее время очереди в московском метро уже устранены, работа подземки нормализована. 

«Но в дальнейшем надо будет переходить к автоматизированному контролю. Продумаем, как это сделать», – добавил он. 

Ранее сообщалось, что полицейские проверяют пропуска у пассажиров на всех станциях московского метро, из-за чего на входах наблюдается большое скопление людей. 

Напомним, со среды в столичном регионе вводится система цифровых пропусков для передвижения на личном и общественном транспорте. Такие меры приняты в целях контроля соблюдения режима самоизоляции.



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