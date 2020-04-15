 

В Петербурге голая девушка попала в больницу после попытки «научиться летать»

15.04.2020, 10:53, Разное

В больницу Санкт-Петербурга доставили 20-летнюю девушку с многочисленными ушибами и переломами ребер. Перед получением повреждений она пыталась «научиться летать».
Обнаженная девушка в крови попалась на глаза жителям дома в Московском районе Санкт-Петербурга, которые вызвали машину скорой помощи и сотрудников правоохранительных органов. Полицейским соседи пострадавшей рассказали, что находящаяся в состоянии алкогольного опьянения жительница бродит по подъезду и просит у людей воды.

Жительницу северной столицы врачи доставили в одну из городских больниц, у нее диагностировали множество травм: выявили сотрясение головного мозга, ушибы и переломы 4-5 ребер. Присутствие данных повреждений потерпевшая объяснила последствием желания научиться летать. Согласно имеющейся информации, она находится на учете в ПНД. Все детали и обстоятельства произошедшего в настоящее время устанавливаются, как передает IReactor.

Прежде на Припортовой улице Санкт-Петербурга обнаружили мертвую голую женщину со следами укусов животных. Труп нашли 1 апреля, на вид усопшей не больше 40 лет, одежды на не было.



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