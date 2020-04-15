Россиян задержали за нарушение режима карантина в Уганде

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15.04.2020, 10:48, Новости дня

Двое россиян задержаны в Уганде за нарушение режима карантина, объявленного в стране в связи с пандемией коронавируса, российское посольство выясняет их судьбу, сообщил заведующий консульским отделом посольства РФ в африканской республике Евгений Парастаев.

«Двоих россиян задержали на севере страны, потому что они передвигались без пропуска, который выдает местное министерство работы транспорта – так называемый стикер для передвижения в связи с введением президентом из-за пандемии коронавируса 30 марта ограничительных мер и запретом на передвижение на личном транспорте в стране. В соответствии с этими мерами никто не имеет права ездить на личном транспорте», – передает РИА «Новости» слова дипломата.

«Посольство РФ направило запрос в МИД страны пребывания с просьбой уточнить статус задержанных и характер предъявляемых им обвинений. Пока по информации, которая была получена в устной форме, они были задержаны за нарушение режима (карантина). К сожалению, пока не дают информацию о сроках их задержания», – сказал Парастаев.

Власти Уганды приняли решение продлить карантин до 5 мая. Введенные ранее меры предполагают, в частности, ограничение передвижения людей, включая пользование личным транспортом. Согласно последним данным, в Уганде выявлено 54 случая заражения COVID-19, от заболевания излечились семь человек. Летальных исходов в стране не зафиксировано.

11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса, центром которой стала Европа.

По данным Университета Джонса Хопкинса за минувшие сутки в США умерли 2 тыс. 228 человек. Этот показатель, снижавшийся четыре дня подряд, стал рекордным за все время пандемии.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, почему отечественная медицина справляется с коронавирусом успешнее западной.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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