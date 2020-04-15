Российские ученые предложили использовать существующие лекарства против осложнений коронавируса

15.04.2020, 10:48, Новости дня

Ученые Института цитологии и генетики Сибирского отделения РАН предложили использовать комплекс из препаратов метиленовый синий и фенилбутират для борьбы с наиболее тяжелыми заболеваниями, порождаемыми коронавирусом – пневмонией и сепсисом, сообщили в пресс-службе ИЦИГ СО РАН.

Одними из главных и наиболее тяжелых сопутствующих заболеваний, порождаемых коронавирусом и усложняющих течение заболевания, вызываемого COVID-2019, являются пневмония различной степени тяжести, и сепсис – опасная для жизни реакция иммунной системы в ответ на инфекцию, которая может быстро привести к смерти.

Отмечается, что пневмония и сепсис считаются наиболее распространенными причинами смерти от коронавируса. Метиленовый синий применяется как антисептик для наружного применения. Фенилбутират натрия представляет собой натриевую соль ароматического жирной кислоты.

«Исследования, проведенные международным коллективом ученых, показали, что дисфункции митохондрий и пероксисом, которые играют ключевую роль в патогенезе сепсиса, представляют собой потенциальные мишени для терапии метиленовым синим и фенилбутиратом (лекарственные препараты). Результаты работы опубликованы в BioRчiv», – передает ТАСС сообщение ИЦИГ СО РАН.

По словам ведущего научного сотрудника ФИЦ ИЦИГ СО РАН Юрия Мошкина, благодаря совместному применению этих препаратов организмы пациентов получат время для формирования наиболее эффективного адаптивного иммунитета, адресно воздействующего на возбудителя болезни. Оба предлагаемых учеными препарата уже применяются в клинической практике, а, значит, не требуют дополнительных испытаний.

Кроме того, ученые сделали вывод, что благодаря анализу генного шума (спонтанные отклонения в экспрессии генов, которые могут привести к патологии), можно прогнозировать развитие патологий сепсиса.

«В настоящее время авторы работы подали заявку на грант РФФИ, с помощью которого намерены довести работу до конца, обеспечив медиков надежным методом прогнозирования риска развития сепсиса у пациентов в результате вирусной инфекции. Ученые надеются, что это позволит заметно снизить смертность от вирусной пневмонии, которую, кстати, может вызывать заражение целой группой патогенов помимо коронавируса COVID-19)», – отмечается в сообщении.

В РФ за сутки зарегистрировано 3388 новых случаев заражения коронавирусом. Наибольшее число новых вирус-положительных пациентов зарегистрировано в Москве – 1774 человека, в Подмосковье – 272, в Мурманской области – 137. Всего в стране зарегистрировано 24 490 заболевших в 84 регионах

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