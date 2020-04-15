 

В Украине COVID-19 заболели 684 медика, семеро из них скончались

15.04.2020, 10:40, Новости дня

В Украине семь медицинских работников умерли в результате осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом вечером 14 апреля сообщил в Facebook Центр общественного здоровья.

По состоянию на 15 апреля, по данным Минздрава, COVID-19 подтвержден у 3764 граждан, из них 143 человека уже вылечились, а 108 – скончались. 

На брифинге министр здравоохранения Украины Максим Степанов сообщил, что среди заболевших – 684 медика, у 90 из них инфекция была подтверждена за последние сутки. Таким образом, в Украине среди инфицированных – 18% медиков. 

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее количество инфицированных в мире превысило 1,98 млн, из них более 493 тыс. вылечились, а 126 761 скончались.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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