В Минздраве Украины сообщили, как потратят полученные от Всемирного банка деньги

15.04.2020, 10:40, Новости дня

$35 млн из $135 млн, полученных Украиной от Всемирного банка, будут выделены на борьбу с распространением коронавируса. Об этом 15 апреля на брифинге рассказал министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передает корреспондент издания “ГОРДОН”.

“$20 млн пойдут на закупку необходимых материалов и оборудования, а $15 млн – на дополнительное финансирование медучреждений для обеспечения организации, выявления и лечения случаев [коронавирусной инфекции] COVID-19”, – сообщил Степанов.

О выделении Всемирным банком $135 млн Украине стало известно 13 апреля. Все деньги будут направлены на модернизацию сектора здравоохранения.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее количество инфицированных в мире превысило 1,98 млн, из них более 493 тыс. вылечились, а 126 761 скончались.

В Украине по состоянию на утро 15 апреля коронавирус подтвержден у 3764 человек, из них 143 уже вылечились, а 108 – скончались.