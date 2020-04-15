Степанов: Учитывая сегодняшний антирекорд по заболеваемости COVID-19, говорить о выходе из карантина нецелесообразно

15.04.2020, 10:40, Новости дня

Учитывая последние показатели заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине, говорить о выходе страны из карантина нецелесообразно. Об этом 15 апреля на брифинге заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передает корреспондент издания “ГОРДОН”.

“Принимая во внимание сегодняшний антирекорд по заболеваемости (за последние сутки COVID-19 был подтвержден у 392 граждан. – “ГОРДОН”), считаю, что говорить о выходе из карантина нецелесообразно”, – сказал Степанов.

Он рассказал, что Минздрав рассматривает несколько вариантов отказа от ограничений и обсуждают условиях, при которых это станет возможным.

“Могу уверенно сказать, что это возможно только когда мы будем видеть устоявшееся снижение заболеваемости COVID-19. Относительно механизма и этапов выхода – мы постоянно анализируем опыт разных стран, как они выходили, и максимально комфортно будем делать это в нашей стране, но только после того, как мы увидим возможность для этого”, – заявил министр.

В Украине по состоянию на утро 15 апреля коронавирус подтвержден у 3764 человек, из них 143 уже вылечились, а 108 – скончались. Пик заболевания COVID-19 в Украине ожидается 17 апреля, сообщили в Минздраве.

Карантин в Украине действует с 12 марта. Из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19 запретили массовые мероприятия, закрыли учебные заведения, торговые центры, магазины (кроме продуктовых и аптек), рестораны, кафе и бары, спортивные залы, салоны красоты и ночные клубы, приостановили авиасообщение с другими странами и прекратили внутренние пассажирские перевозки. Работодателей призвали перевести сотрудников на удаленный режим работы.

С 6 апреля условия карантина ужесточили: украинцам запретили гулять в парках, собираться в группы больше чем по два человека и появляться в общественных местах без маски или респиратора. Эти ограничения будут действовать как минимум до 24 апреля. Премьер-министр Денис Шмыгаль прогнозируют, что ограничения продлят до начала мая.

Вспышка COVID-19 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее количество инфицированных в мире достигло 1,98 млн, из них более 493 тыс. человек вылечились, а 126 761 скончался.